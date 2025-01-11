Uruguay eski başkanı Jose Mujica kanser tedavisini reddetti: Köpeğimin yanına gömülmek istiyorum

Haber Merkezi

Uruguay’ın “efsanevi başkanı” veya "en fakir devlet başkanı" olarak anılan José Mujica, mütevazı yaşam tarzı ve halk odaklı siyasetiyle dünya çapında takdir toplayan bir liderdi.

2010-2015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanı olarak görev yapan Mujica, maaşının büyük kısmını bağışlaması, eski bir Vosvos’a binmesi ve sade bir çiftlik evinde yaşamasıyla tanındı.

Halkıyla kurduğu samimi ilişki ve güçlü sosyal adalet politikaları onu pek çok kişi için bir ilham kaynağı haline getirdi.

KANSER TEDAVİSİNİ REDDETTİ

89 yaşındaki Mujica, son günlerde sağlığıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Kanser tedavisini reddettiğini belirten eski lider, Búsqueda dergisine verdiği demeçte, “Bir daha biyokimyasal tedaviye veya ameliyata dayanamam, çünkü vücudum artık buna dayanamıyor.” dedi.

"SAMİMİ OLARAK SÖYLÜYORUM, ÖLÜYORUM"

Hayatının son döneminde basına açıklama yapmayacağını ifade eden Mujica, halkına veda ettiğini duyurarak, “Döngüm sona erdi. Samimi olarak, ölüyorum. Ve bir savaşçının dinlenmeye hakkı vardır.” sözleriyle derin bir mesaj verdi.

KÖPEĞİNİN YANINA GÖMÜLMEK İSTİYOR

Kalan zamanını Montevideo’daki çiftlik evinde eşi Lucía Topolansky ile geçirmek istediğini belirten Mujica, son dileğini de açıkladı: Sekoya ağacının altına, hayatını paylaştığı köpeği Manuela’nın yanına gömülmek. Beni de buraya gömebilmeleri için tüm evrak işlerini ben yapıyorum. Ve hepsi bu.”