Uruguay'da seçim heyecanı ikinci tura taşındı

AA

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda, sandık çıkış anketleri paylaşıldı.

Anketlere göre, devlet başkanlığı için yarışan 11 adayın hiçbiri yüzde 50 barajını geçemedi.

EN FAZLA OY ALAN İKİ ADAY İKİNCİ TURDA YARIŞACAK

Muhalefetteki Geniş Cephe (Frente Amplio) adayı Yamandu Orsi ve iktidardaki Ulusal Parti'den (Partido Nacional) Alvaro Delgado, ilk turda en fazla oy alan iki aday olarak ikinci turda yarışacak.

Dün gerçekleştirilen seçimlerde, Uruguay halkı 2025-2030 dönemi için devlet başkanını seçmenin yanı sıra Ulusal Meclis'e milletvekili göndermek üzere de oy kullandı.

OYLARIN YÜZDE 43,6'SINI ALAN ORSİ İLK SIRADA YER ALIYOR

Danışmanlık şirketi Cifra'nın verilerine göre, Orsi oyların yüzde 43,6'sını alarak ilk sırada yer alırken, Delgado yüzde 27,6 ile seçimi ikinci bitirdi.

Öte yandan uzmanlar, 24 Kasım'daki ikinci tur seçimlerinde Orsi'nin daha avantajlı olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.