Uzmanlardan uyarı: Kuraklıkta daha bir şey görmediniz

Uzmanlardan uyarı: Kuraklıkta daha bir şey görmediniz

Sıcaklığın yüksek derecelerde seyretmesiyle ilgili olarak, "Bedelini ödüyoruz. Yapabileceğimiz bir şey yok" görüşleri paylaşıldı.

Dünya, son aylarda iklim değişikliği ve orman yangınlarını konuşuyor.

Birçok Avrupa ülkesinde su tasarrufuna yönelik çağrılar yapılırken, bir dizi önlem de alınıyor.

Özellikle İngiltere'de aşırı sıcaklık ve kuraklık, halkın gündemine damgasını vurdu.

"İnsanlar, daha da kötüleşeceğini anlamalı"

Sera gazınımının azaltılmaması halinde, ısı dalgalarının ve düşük seviyelerdeki suların daha sık ve yoğun görülmesi bekleniyor.

Londra Ekonomi Okulu'ndaki Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Araştırma Enstitüsü'nün Politika Direktörü Bob Ward, "Bu, 2050'de yaşama ihtimalimiz ile karşılaştırıldığında, 30 yıllık bir süre içinde nispeten yumuşak bir dönem gibi görünebilir. İnsanlar, bunun daha da kötüleşeceğini anlamalı." dedi.

"Şimdi bedelini ödüyoruz"

Dünyada dengelerin bozulduğunu ve buna alışılması gerektiği şeklindeki görüşünü paylaşan Ward, "Emisyonları azaltmak için çok yavaş olmamızın sonucu ve şimdi bedelini ödüyoruz." şeklinde konuştu.

"Henüz hiçbir şey görmediniz"

Ward, "Henüz hiçbir şey görmediniz. Net sıfır emisyona ulaşmak için ayaklarımızı sürümeye devam edersek daha da kötüleşecek, çok daha kötü olacak." diye ekledi.

"Yapabileceğimiz bir şey yok"

Reading Üniversitesi'nde hidroloji profesörü olan Hannah Cloke da oluşan tablo hakkında şunları söyledi:

"Kilitlendik. Daha iyi olmayacak; gezegeni ısıttığımız noktadayız. Bu noktada yapabileceğimiz bir şey yok. Seçimimiz, bunun ne kadar kötüye gittiğiyle ilgili."