Vance, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak tasarısını 'aptalca' diye niteledi

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakının oylandığı tasarı, çarşamba günü İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada, oy çoğunluğuyla kabul edildi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail'e yaptığı ziyareti sonlandırırken Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Vance, İsrail Meclisi'nde, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesine ilişkin yasa tasarısının ön oylamada geçmesine değindi.

"ÇOK APTALCA BİR HAMLEYDİ"

İsrail Meclisi'ndeki bu hamlenin "garip" ve "sembolik" olduğunu, pratikte karşılığının bulunmadığını, hatta "siyasi bir gösteri olduğu" yönünde bilgi aldığını dile getiren Vance, "Eğer bir siyasi şovsa, çok aptalca bir hamleydi. Ben bunu kişisel bir hakaret olarak da kabul ediyorum. Batı Şeria, İsrail tarafından ilhak edilmeyecek. Trump yönetiminin politikası, Batı Şeria, İsrail tarafından ilhak edilmeyecek. Bizim siyasetimiz bu yönde olmaya devam edecek. Eğer birileri sembolik oylama yapmak istiyorsa yapabilir ama bu durumdan memnun değiliz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'YI İLHAK TASARISI

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, çarşamba günü İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada, oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Oylamaya katılan vekillerden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

TRUMP ONAY VERMEDİ

Tasarının yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

ABD Başkanı Trump da İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeyeceğini söylemişti.

BATI ŞERİA'DA 4 MİLYONDAN FAZLA FİLİSTİNLİ YAŞIYOR

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 4 milyondan fazla Filistinli, Tel Aviv'in "askeri yönetiminde" yaşıyor.

Buna karşın İsrail'in uluslararası hukuka aykırı işgal ettiği topraklarda Filistinlilerden gasbettiği alanlara inşa ettiği 250'den fazla Yahudi yerleşiminde, 600 bin kadar İsrailli, bu ülkenin kanunlarına göre ikamet ediyor.

Filistinliler ise topraklarının ve tarım arazilerinin, fanatik Yahudiler tarafından gasbedildiği, İsrail ordusu ve askerler tarafından korunan fanatik grupların saldırılarının giderek arttığı ağır şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

İsrail'de özellikle fanatik grupların desteklediği aşırı sağ ve sağ partiler, uzunca süredir işgal altındaki Batı Şeria'yı uluslararası hukuka aykırı biçimde ilhak etmeyi savunuyor.