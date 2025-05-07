Varşova Üniversitesi'nde baltalı saldırı dehşeti

İHA

Polonya'nın başkenti Varşova, ülkeyi sarsan dehşet verici bir saldırıyla gündeme geldi. Varşova Üniversitesi kampüsünde akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, elinde baltayla kampüse giren bir kişi, üniversite çalışanı bir kadını feci şekilde katletti. Saldırıda bir güvenlik görevlisi de ağır yaralandı.

SALDIRDIĞI KADININ BAŞINI KESTİ, BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ YARALADI

Yerel saatle 18.40 sularında yaşandığı belirtilen saldırı, üniversite koridorlarında paniğe yol açtı. Tanıkların ifadelerine göre, 22 yaşında olduğu belirlenen Polonya vatandaşı saldırgan, hiçbir uyarı vermeden elindeki baltayla bir kadına yöneldi ve onu başından hedef aldı. Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Polonya basını, saldırganın kurbanının başını kestiğini öne sürerken, üniversite güvenliğine müdahale etmek isteyen bir görevlinin de baltalı saldırıya uğrayarak ağır yaralandığını aktardı. Yaralı güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şüphelinin kimliği ve saldırı motivasyonu hakkında detaylı bilgi verilmezken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Saldırı, Polonya’da üniversite güvenliği ve bireysel silahlanma tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Yetkililer olayın ardından üniversite kampüsünü tahliye ederek güvenlik önlemlerini artırırken, öğrenciler ve personel büyük bir şok yaşadı.