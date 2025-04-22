Vatikan, ölen Papa'nın tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

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Katolik Hristiyanların ruhani lideriydi...

88 yaşındaki Papa Francis, geçirdiği ağır bronşitin ardından gelişen çift taraflı zatürre nedeniyle geçtiğimiz günlerde Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, Papa'ya polimikrobik enfeksiyon teşhisi konduğu ve tedavisinin yoğun bir şekilde devam eden tedavinin ardından hayatını kaybettiği kamuoyuna duyuruldu.

Katolik lider, ölümünden sadece bir gün önce Vatikan'a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelmişti.

Papa'nın ölümü sonrası gözler yeni papa seçimine çevrildi. Yeni bir papanın seçimi geleneksel konsey sürecini takip edecek.

CENAZE TÖRENİ BAŞLADI

Şu anda Roma'da bulunan kardinaller, cenaze töreni hazırlıklarına başlamak üzere bugün saat 09.00'da bir araya gelmeye davet edilirken ABD Başkanı Donald Trump da eşi Melania Trump ile birlikte Papa'nın cenaze törenine katılacaklarını duyurdu.

AÇIK TABUTUN İÇİNE KONULDU

Papa Francis'in naaşı, bugün Vatikan'da düzenlenen ve Papa'nın ölümünün onaylandığı tören için açık tabutun içine konuldu.

KARDİNALLER CENAZE TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Kardinaller, Vatikan'da bir araya gelerek Kutsal Baba'nın cenaze törenini ve bir papalık döneminin sonunu ve yenisinin başlangıcını simgeleyen ayrıntılı ritüelleri planlamaya başlıyor.

Önümüzdeki günlerde Kardinaller, onun cenaze törenine hazırlık yapacak, halefini seçmek için bir toplantı planlayacak ve Katolik Kilisesi'nin yönetimiyle ilgili diğer kararları alacak.

VASİYETİ PAYLAŞILDI

Vatikan'dan yapılan bir başka açıklamada da Papa Francis'in vasiyeti paylaşıldı.

Papa'nın vasiyetinde, Roma'da her dış seyahati öncesi ve sonrasında gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda defnedilmek istediği belirtildi.

Papa Franciscus, mezarının toprakta, sade ve özel bir süsleme bulunmadan ve üzerinde sadece "Franciscus" yazacak şekilde olmasını istediğini kaydetti.

CENAZE TÖRENİ EN AZ 4 GÜN SÜRECEK

Kilise kurallarına göre Papa'nın cenaze töreninin, ölümünden sonra 4. gün ile 6. gün arasında olması gerekiyor.

Bu durumda Papa Francis için cenaze töreninin 25 Nisan Cuma ile 27 Nisan Pazar günlerinden birinde olması bekleniyor.