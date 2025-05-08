Vatikan'da papalık seçiminin ikinci gününde de sonuç alınamadı

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Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 21 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybetti.

Papa'nın hayatını kaybetmesinin ardından Vatikan, 267'inci papasını seçmek için yeni bir seçim sürecine girdi.

Dün ilk turu yapılan seçimde bir sonuç çıkmamıştı.

Vatikan'da 133 kardinal, bugün papa seçilene dek 4 oylama yaptı..

SEÇİM İKİNCİ GÜNDE DE DEVAM ETTİ

Bu kapsamda dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasını belirleyecek seçim süreci, ikinci gününde devam etti.

KARDİNALLER TOPLAM 4 OYLAMA YAPTI

Katolik Kilisesi'nin yaşı 80'in altındaki 133 kardinali, yerel saatle 09.15'te (TSİ 10.15) Sistine Şapeli'ne girerek seçim için dış dünyayla bağlarını kesti.

Kardinaller, sabah 2, öğleden sonra da 2 olmak üzere bugün toplam 4 oylama yaptı.

İKİNCİ GÜNÜNDE DE SONUÇ ALINMADI

İkinci gününde de devam eden seçim sürecinde bir sonuç alınamadı.

ŞAPELDEN İKİNCİ KEZ SİYAH DUMANLAR YÜKSELDİ

Yeni Papa, bugün devam eden oylamalarda belirlenemediği için, Sistine Şapeli'nin bacasından ikinci kez siyah dumanlar yükseldi...

SEÇİMİN BAŞARILI OLMASI HALİNDE BEYAZ DUMAN YÜKSELECEK

Seçimin başarılı olması halinde Sistina Şapeli’nin bacasından beyaz duman yükselecek ve çanlar çalmaya başlayacak.

Kardinallerin desteğini alan aday, papa seçilmesinin ardından kendine yeni bir isim seçecek ve kısa süre içerisinde Aziz Petrus Meydanı’na bakan balkondan dünyayı selamlayacak.

FRANCİS İKİNCİ GÜNÜN BEŞİNCİ OYLAMASINDA SEÇİLMİŞTİ

Nisan ayında hayatını kaybeden Arjantin doğumlu Papa Francis, konklavın ikinci günü beşinci oylama turunun sonunda seçilmişti.

2005 yılındaki konklavda Alman Papa XVI. Benedict’in seçilmesi de iki gün sürmüştü.