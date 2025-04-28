Vatikan'ın yeni Papa'yı seçeceği tarih duyuruldu

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Katolik Hristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, yaşama veda etti.

Uzun süredir zatürre tedavisi gören 88 yaşındaki Papa'nın, 21 Nisan 2025 tarihinde yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyuruldu.

Katolik alemini yasa boğan bu haberden sonra cenaze töreni cumartesi günü yapıldı.

Papa'nın cenaze törenin gerçekleşmesinden sonra gündemde ise yeni papa seçimi var.

YENİ PAPA NE ZAMAN SEÇİLECEK

Vatikan Müzeleri'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Sistine Şapeli, yaklaşan konklav hazırlıkları nedeniyle geçici olarak halka kapatılmıştır." denildi.

Bu önlemin, yeni papa seçimi için gereken gizlilik ve güvenlik önlemlerinin alınabilmesi amacıyla uygulandığı kaydedildi.

GÖZLER 7 MAYIS'A ÇEVRİLDİ

İtalyan ANSA haber ajansının Vatikan kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yeni papanın seçileceği konklav toplantısının 7 Mayıs 2025 tarihinde başlaması planlanıyor.

KARDİNALLER ROMA'YA HAREKET EDECEK

Geleneksel papa seçim sürecinin başlamasıyla birlikte dünyanın dört bir yanından 135 kardinalin, Roma'ya hareket etmesi bekleniyor.

3'TE 2 ÇOĞUNLUK BULUNANA KADAR OYLAMA

Yapılan oylamalarda 3'te 2 çoğunluk aranacak, bu çoğunluk bulununcaya kadar oylama devam edecek.

Yapılan her oylamadan sonra şapel önündeki halk bilgilendirilecek. Bu oylama yapılan pusulaların yakılmasıyla yapılıyor.

Yapılan oylama ile yeni papa belirlenmişse yakılan pusulalardan çıkan beyaz duman bacadan çıkacak, sonuç olumsuzsa kimyasal bir boya yardımıyla siyah duman bacadan salınacak.

Oylama ile belirlenen yeni papa, oylamadan sonra halkı selamlayacak.

YERİNE GEÇMESİ MUHTEMEL İSİMLER

Seçim süreci merakla beklenirken yeni papalık koltuğu için zikredilen isimlerden ön plana çıkanlar da var.

Bu kapsamda Vatikan Dışişleri Bakanı İtalyan Kardinal Pietro Parolin, sosyal adalet vurgusuyla adını duyuran Filipinler vatandaşı Kardinal Luis Antonio Tagle ve Afrikalı aday Kardinal Peter Turkson öne çıkan isimlerden birkaçı.

Ayrıca Macaristan’dan Kardinal Péter Erdő ve Ukrayna’dan genç isim Kardinal Mykola Bychok da muhtemel adaylar arasında gösteriliyor.