Venezuela: ABD'nin askeri konuşlanmaları, tehdit ve taciz politikasını oluşturan adımlardır

Donald Trump yönetimindeki ABD hükümetinin, Karayip Denizi'ne asker konuşlandırması sonrası Venezuela ile yaşadığı gerginlik giderek tırmanıyor.

ABD'nin bölgedeki bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle hedef alması, tepkilere neden oluyor.

"VENEZUELA'YA KARŞI SALDIRI, TEHDİT VE TACİZ POLİTİKASINI OLUŞTURAN ADIMLAR"

Devlet televizyonu VTV’nin haberine göre, hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatına (CIA) "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verilmesine dikkat çekildi.

Açıklamada, "CIA'nin kullanımını ve Karayipler'de ilan edilen askeri konuşlanmaları son derece endişeyle izliyoruz. Bunlar, Venezuela'ya karşı saldırı, tehdit ve taciz politikasını oluşturan adımlardır. Uluslararası toplum, bu tür eylemlerin cezasız kalmasının tehlikeli siyasi sonuçlar doğuracağını anlamalı ve buna derhal son verilmelidir." ifadelerine yer verildi.

HÜKÜMET, BM'YE ŞİKAYETTE BULUNACAK

Venezuela'nın Karayipler'de askeri geriliminin tırmanmasını önleyecek acil önlemlerin alınmasını talep edeceği belirtilen açıklamada, hükümetin söz konusu durumu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e şikayet edeceği ve ABD'den "hesap sorulmasını" talep edeceği kaydedildi.

KARAYİPLER'DE 10 BİN ASKER, 8 SAVAŞ GEMİSİ BULUNUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatına "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğrulamıştı.

ABD'nin, Porto Riko'daki üslerinde 10 bin askeri bulunuyor. Karayipler'de de toplam 8 savaş gemisi ve bir denizaltı görev yapıyor.

KARAYİPLERDEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD BÖLGEDEKİ BAZI TEKNELERİ HEDAF ALDI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.