Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Papa'ya mektup

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olurken yapılan saldırıların, "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunuldu.

ABD ve Venezuela arasındaki gerginlik devam ederken bir gelişme daha yaşandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Papa 14. Leo'ya mektup gönderdi.

MEKTUP VATİKANA TESLİM EDİLDİ

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Vatikan Büyükelçisi Franklin Zeltzer’in, Devlet Başkanı Maduro’nun mektubunu Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin’e teslim ettiğini duyurdu.

PAPA'DAN ÖZEL DESTEK İSTENDİ

Gil, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Papa 14. Leo'ya hitaben yazdığı mektup takdim edildi. Mektupta, Venezuela’da barışın pekiştirilmesi için özel destek talep edilmektedir." ifadesini kullandı.

RUSYA'DAN TAM DESTEK MESAJI

Bu arada, Gil, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştüğünü, Lavrov’un Karayipler’de bir gemiye düzenlenen ABD saldırısının ardından Rusya’nın "tam destek ve dayanışma" mesajını ilettiğini aktardı.