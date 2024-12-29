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Venezuela'da başkent Caracas'ta düzenlenen Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) yıl sonu törenlerine katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Daha fazla vatan, daha fazla bağımsızlık ve daha fazla devrim." mesajını verdi.

"YENİ YILDA DA BAĞIMSIZLIĞIMIZI SAVUNACAĞIZ"

Maduro, Venezuela'da 2024 yılını halk, asker ve polis arasındaki işbirliğini pekiştirme yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, yeni yılda ülkesinin menfaatlerini ne pahasına olursa olsun her yerde savunacaklarını söyledi.

FANB'nin ülkedeki barışı sağlamak için 24 saat durmadan çalıştığını vurgulayan Maduro şunları söyledi:

"Gelecek olan daha büyüktür. Yeni yılda da bağımsızlığımızı nerede ve nasıl olursa olsun savunacağız. Emperyalist güçler Venezuela için tehdit olmaya devam ediyor. Ancak bu düşmanları 25 yıldır büyük yenilgilere uğrattık. Faşizmin halen bir tehdit olarak varlığını sürdürdüğünü unutmamak gerekiyor."

MADURO 10 OCAK'TA YEMİN EDECEK

Yıl sonu törenlerine Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Ulusal Seçim Konseyi (CNE) ve Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) başkanlarının yanı sıra çok sayıda üst düzey komutan katıldı.

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre devlet başkanlığı seçimini kazanan Maduro, 10 Ocak'ta yemin edecek.