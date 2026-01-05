Venezuela'da binlerce kişi Nicolas Maduro'ya destek için yürüdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu gözaltına aldığı operasyonundan sonra dünyanın dört bir yanından tepkiler yükselmişti.

Venezuela'nın başkenti Karakas kent merkezinde de binlerce kişi ABD'nin cumartesi gece operasyonuyla Başkan Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırmasını kınamak için "Venezuela için Büyük Yürüyüş" adı altında gösteri yaptı.

"İŞÇİ SINIFI BAŞKANIMIZI GERİ VERİN"

Maduro destekçileri, ABD'nin askeri müdahalesine ve başkanlarının alıkonulmasına karşı pankartlar taşıyarak, "Venezuela kararlı bir şekilde mücadele ediyor", "Onu (Maduro) geri istiyoruz", "İşçi sınıfı başkanımızı geri verin", "Egemenlik pazarlık konusu değildir" ve "Maduro'ya her zaman sadığız" şeklinde sloganlar attı.

"EGEMENLİĞİMİZE SAYGI GÖSTERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Venezuela basınına konuşan bir gösterici, "Egemenliğimize saygı gösterilmesini ve Başkanımız Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in geri dönmesini talep ediyoruz." dedi.

BAŞKA ÜLKELERDEN DESTEK

Maduro'ya destek gösterileri Venezuela dışında Küba ve Kolombiya gibi bazı Latin Amerika ülkeleri ile İspanya gibi Avrupa ülkelerinde de oldu.

ABD TARAFTARI GÖSTERİLER

Diğer yandan dünyanın farklı yerlerinde Venezuelalı muhaliflerin ve sağ görüşlü grupların ABD'nin müdahalesini kutlayan gösterileri de yapıldı.