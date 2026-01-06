Venezuela'da bir genç ABD'ye teşekkür etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süren tehditlerinin ardından geçtiğimiz hafta sonu Venezuela'ya saldırı emrini verdi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri duyulmasından ardından ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalandığını duyurdu.

ABD timlerinin operasyonu sonucu Maduro ve eşi, yakalanarak ülkeden çıkarıldı.

ÜLKEDE KUTLAMA

Maduro'nun ülke dışına çıkarılmasının ardından bazı vatandaşlar ise kutlamalar yapmak için sokakları doldurdu.

ABD'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Kutlama yapan gençlerden birisi de canlı yayında verdiği röportajda, müdahale için ABD'ye teşekkür ettiğini söyledi.

"AMERİKA BİZİ ÇOK SEVİYOR"

Gencin o anlar, "Gelin bizimle kutlayın. Biz herkesi çok seviyoruz. Amerika bizi çok seviyor. Teşekkürler Amerika." dediği duyuldu.