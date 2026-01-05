Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısına çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın dikkatle takip ettiği olayda yeni gelişme...

ABD'nin Venezuela'ya yönelik baskı ve uyarıları, Amerikan güçlerinin Venezuela'nın başkenti Karakas'a saldırı düzenlemesi ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini gece operasyonuyla yakalayarak ABD'ye getirmesi ile sonuçlandı.

Maduro ve eşi Cilia Flores'in, bugün hakim karşısına çıktı.

ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein tarafından yürütülen davanın duruşmasına Maduro, ayakları kelepçeli olarak getirildi. Yargıç Hellerstein, duruşmaya, görevinin adaleti sağlamak olduğunu söyleyerek başladı.

"EVİMDEN KAÇIRILDIM, ESİR ALINDIM"

Yargıç Hellerstein, daha sonra Maduro'dan ayağa kalkıp kimliğini doğrulamasını istedi. Maduro, tercüman aracılığıyla, Venezuela Devlet Başkanı olduğunu ve evinde "esir alındığını" söyledi.

YARGIÇ SÖZÜNÜ KESTİ

Yargıç Hellerstein ise şu anda hukuki meseleleri ele almanın zamanı olmadığını söyleyerek Maduro'nun sözünü kesti ve savunma için vakti olacağını belirtti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ: "MASUMUM"

Maduro, hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarını reddederek, "Ben masumum, suçlu değilim, dürüst biriyim, hala ülkemin başkanıyım" ifadelerini kullandı. Maduro, iddianameyi gördüğünü ancak okumadığını söyledi.

Maduro'nun suçsuz olduğunu beyan etmesinin ardından Yargıç Hellerstein, bunun kayıtlara geçeceğini söyledi ve Maduro'nun eşi Cilia Flores'ten kimliğini ve avukat tarafından temsil edildiğini teyit etmesini istedi.

Maduro'nun eşi Flores de tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Tamamen suçsuzum ve masumum" ifadelerini kullandı. Flores, ayrıca Venezuela First Lady'si olduğunu dile getirdi.

Yargıç Hellerstein, duruşma boyunca aldığı notların Maduro'da kalmasına izin verirken, Maduro ve eşinin tutuklandıklarını Venezuela konsolosluğuna bildirme hakları olduğunu aktardı.

Maduro ve eşi, konsolosluğun kendilerini ziyaret etmesini istediklerini belirtti.

MADURO, KEFALETLE SERBEST BIRAKILMA TALEBİNDE BULUNMADI

Maduro ve eşi, duruşmada kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmazken, duruşmanın ardından çiftin avukatları açıklamalarda bulundu. Maduro'nun avukatı Barry Pollack, Maduro'nun "egemen bir devletin başı olduğunu ve bu statünün sağladığı ayrıcalıklara hakkı olduğunu" dile getirerek, Maduro'nun "kaçırılması" nedeniyle karmaşık bir dava süreci beklediğini söyledi. Pollack, müvekkilinin şu anda serbest bırakılmasını talep etmediğini, ancak daha sonrası için bu hakkı saklı tuttuğunu belirtti.

Maduro'nun eşinin avukatı Mark Donnelly, ise Cilia Flores'in kaburgalarında ciddi morluklar dahil olmak üzere önemli yaralanmalar yaşadığını, röntgen çekilmesi ve fiziksel muayene yapılmasını talep ettiğini söyledi.

MADURO MAHKEME SALONUNDA İZLEYİCİYLE TARTIŞTI

Maduro, duruşmanın sona ermesinin ardından mahkeme salonunda çıkarılacağı sırada izleyiciler arasında olan 33 yaşındaki Pedro Rojas ile tartışmaya girdi.

Ayağa kalkan Rojas, İspanyolca Maduro'ya seslenerek, onu "gayrimeşru" başkan olarak nitelendirdi. Maduro ise Rojas'a doğru bakıp İspanyolca konuşarak, "Ben kaçırılmış bir başkanım. Ben bir savaş esiriyim" dedi.

Rojas, daha sonra yaptığı açıklamada, Maduro hükümeti tarafından daha önce hapse atıldığını belirtti.

SONRAKİ DURUŞMA 17 MART

Yargıç, Maduro'nun bir sonraki duruşmasının 17 Mart tarihinde olacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

NARKOTERÖR SUÇU

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.