Venezuela'da halk süpermarketlere akın etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın beklediği müdahale en sonunda gerçekleşti.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 noktada patlama meydana gelirken gözler, ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi.

Patlamaların Caracas'taki ana askeri üs olan Fortuna yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

TRUMP YAKALANDIĞINI DUYURDU

Saldırıyı ABD'nin yaptığı kesinleşirken, Donald Trump'tan ise yeni bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." dedi.

HALK MARKETLERE AKIN ETTİ

Olayın ardından ülkede büyük belirsizlik hakim olurken sokaklar karıştı.

Venezuela halkı ihtiyaç malzemelerini depolamak için marketlere koştu.

Oluşan uzun insan kuyrukları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Tüm toplumsal ve siyasi güçleri seferberlik planlarını devreye sokmaya çağırılarak ülke genelinde OHAL ilan edildiği duyuruldu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, saldırıların BM Şartı'nı açıkça ihlal ederek barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

CBS'e konuşan ABD'li yetkililere göre Venezuela'daki askeri üslere saldırı, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirildi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Trump, Truth Social paylaşımında, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro, eşi ile birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır.

Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir.

Ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır. Bugün saat 11:00'de Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir. İlginiz için teşekkür ederiz! Başkan DONALD J. TRUMP" ifadelerini kullandı.

"MADURO, ABD'DE YARGILANACAK"

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Lee, "(Rubio) Bana Nicolas Maduro'nun cezai suçlamalarla ABD'de yargılanmak üzere ABD personeli tarafından tutuklandığını ve bu gece gördüğümüz operasyonun, tutuklama emrini uygulayanları korumak ve savunmak için gerçekleştirildiğini bildirdi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Venezuela operasyonunun anayasa kapsamında meşru olarak değerlendirilebileceğini savunan Lee, "Bu eylem, büyük ihtimalle ABD Anayasası'nın 2. maddesi uyarınca Başkan'ın ABD personelini muhtemel veya yakın bir saldırıdan koruma yetkisi kapsamında değerlendirilebilir." dedi.