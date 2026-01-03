ABD'li Senatör: Rubio, 'Maduro'nun ABD'de yargılanacağını' söyledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarının yankıları sürüyor...

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü belirtti.

"MADURO, ABD'DE YARGILANACAK"

Lee, "(Rubio) Bana Nicolas Maduro'nun cezai suçlamalarla ABD'de yargılanmak üzere ABD personeli tarafından tutuklandığını ve bu gece gördüğümüz operasyonun, tutuklama emrini uygulayanları korumak ve savunmak için gerçekleştirildiğini bildirdi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Venezuela operasyonunun anayasa kapsamında meşru olarak değerlendirilebileceğini savunan Lee, "Bu eylem, büyük ihtimalle ABD Anayasası'nın 2. maddesi uyarınca Başkan'ın ABD personelini muhtemel veya yakın bir saldırıdan koruma yetkisi kapsamında değerlendirilebilir." dedi.

ABD OPERASYONUNUN MEŞRULUĞUNU SORGULAMIŞTI

Lee önceki paylaşımında, ABD'nin Venezuela operasyonunun meşruluğunu sorgulayarak, "Savaş ilanı veya askeri güç kullanma yetkisi olmaksızın bu eylemi anayasal olarak haklı çıkarabilecek herhangi bir gerekçe olup olmadığını öğrenmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.