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Venezuela'da makatına bira şişesiyle acil servise gitti

Venezuela'da makatına bira şişesiyle acil servise gitti

Venezuela'da 79 yaşındaki bir adam makatındaki bira şişesiyle acil servise gitti. Şaşırtan olay adamın savunmasıyla daha da garip bir hal aldı.