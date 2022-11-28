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- Venezuela'da makatına bira şişesiyle acil servise gitti
Venezuela'da makatına bira şişesiyle acil servise gitti
Venezuela'da 79 yaşındaki bir adam makatındaki bira şişesiyle acil servise gitti. Şaşırtan olay adamın savunmasıyla daha da garip bir hal aldı.
- 28.11.2022 - 13:19
Venezuela'dan dünya basınına yansıyan bir olay okuyanların ağızlarını açık bıraktı.
79 yaşındaki bir adam, makatına sıkışan bira şişesiyle hastaneye gitti.
Evine giren hırsızların makatına bira şişesi soktuğunu söyledi
Yaşlı adam bu durumun nasıl yaşandığına ilişkin ise evine giren hırsızların değerli eşya bulamayınca sinirlenip makatına bira şişesi soktuğunu söyledi.
Palo Negro bölgesinde yaşayan adam apar topar röntgene sokuldu.
Tedavi altına alındı
Röntgende makatındaki cismin bira şişesi olduğu teyit edilirken, Maracay Merkez Hastanesi'nde tedavi altına alındı.