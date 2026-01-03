Venezuela'da yaşanan patlama sonrası seferberlik ilanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela'da patlama sesleri...

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 noktada patlama meydana gelirken gözler, ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi.

Bölgede meydana gelen patlamalar sonrası da şehrin güneyinde elektriğin olmadığı bilgisi paylaşıldı.

PATLAMALAR ASKERİ ÜS ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Al Jazeera muhabiri Lucia Newman, patlamanın Caracas'taki ana askeri üs olan Fortuna yakınlarında meydana geldiğini söyledi.

"BİR DİZİ PATLAMA"

Newman, "Fortuna orada önemli bir askeri üs. Bölge genelinde bir dizi patlama sesi duyuldu ve ardından elektrik kesintisi yaşandı." dedi.

VENEZUELA'DAN İLK AÇIKLAMA: ABD BAŞARILI OLAMAYACAK

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ABD'nin askeri saldırganlığı reddedilerek, “ABD saldırılarının amacı Venezuela petrolü ve madenlerine el koymak. ABD kaynakları ele geçirmekte başarılı olamayacak.

Saldırılar Caracas ve Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde gerçekleşti.” ifadeleri kullanıldı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Maduro, tüm toplumsal ve siyasi güçleri seferberlik planlarını devreye sokmaya çağırarak ülke genelinde OHAL ilan ettiğini duyurdu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, saldırıların BM Şartı'nı açıkça ihlal ederek barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

CBS'e konuşan ABD'li yetkililere göre Venezuela'daki askeri üslere saldırı, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirildi.

KOLOMBİYA'DAN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, olaya dair sosyal medya platformu X'te bir mesaj paylaştı.

Petro, "Caracas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. Amerikan Devletler Örgütü ve BM derhal bir araya gelmelidir." dedi.