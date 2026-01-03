Donald Trump'ın, Venezuela operasyonunu izlediği anlar paylaşıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela'da 16 yıllık rejim son buldu.

ABD, Venezuela'nın başkenti Karakas'ın en az 7 noktasında saldırı düzenlerken operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi alıkonuldu.

Trump, yaptığı açıklamada "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." dedi.

O ANLARI CANLI İZLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasını canlı izlediğini açıkladı.

Bunun bir televizyon dizisine benzediğini söyledi.

"TV PROGRAMI İZLER GİBİ İZLEDİM"

Trump, operasyona dair "Başka bir ülke bizim yaptığımızı kesinlikle yapamaz. Askerlerlerim tarif ederken operasyonun hızı ve şiddetinin muhteşem olduğunu aktardılar. Gerçekten muhteşemdi.

Farklı savaş uçakları ve helikopterler kullandık. Bunun gibi bir şeyi daha önce görmedim. Her anını takip ettim. Adeta bir TV programı izler gibi izledim" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY O ANLARI PAYLAŞTI

Öte yandan Beyaz Saray, Başkan Trump'ın operasyonu canlı olarak takip ettiği anlara ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Fotoğraflarda Trump'ın yanında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in olduğu görüldü.