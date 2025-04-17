Vergi savaşları: Ucuz alışveriş dönemi bitiyor

Haber Merkezi

ABD'nin gümrük tarifeleri e-ticaret şirketlerine darbe vurdu.

Çin'in online alışveriş devleri Temu ve Shein, ABD’deki müşterilerine yönelik fiyatlarını gelecek haftadan itibaren artıracaklarını duyurdu.

BENZER AÇIKLAMA YAPTILAR

Şirketler zam oranlarına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Rekabet halindeki iki şirketin benzer açıklamalar yapması ise dikkat çekti.

TRUMP'IN VERGİ UYGULAMASININ ARDINDAN GELDİ

Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin menşeli ürünlere yönelik gümrük vergisi uygulamasının ardından geldi.

25 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Şirketlerin açıklamasında, gümrük vergileri nedeniyle operasyonel maliyetlerin arttığına dikkat çekildi.

Zamlı fiyatların, 25 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Gümrük vergilerinin ardından Çinli şirketlerin zam kararlarını açıklaması bekleniyordu.

Vergiler nedeniyle zam oranlarının da yüksek olabileceği belirten uzmanlar, ABD'de düşük fiyatlı ürün döneminin zora girebileceğini dile getirdi.

EK VERGİ GELDİ, MUAFİYET KALKTI

ABD, Çin'den gelen ürünler için yüzde 145 gümrük vergisi uygulamaya başladı.

Ayrıca 800 dolar altındaki ürünler için uygulanan gümrük muafiyeti, 2 Mayıs'tan itibaren kaldırıldı.

Çin'den ABD'ye günde 4 milyon düşük değerli paket girişi gerçekleşiyordu.

Elektrikli araçlar ve enjektörler gibi bazı ürünlere uygulanan vergi oranı ise yüzde 245'e ulaştı.