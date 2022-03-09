Victoria ve David Beckham çiftinden Ukrayna'ya bağış

İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasında yer alan Victoria ve David Beckham çifti, Ukrayna'yı desteklemek için 1 milyon sterlin bağışta bulundu.

450 milyon dolarlık servete sahip eski futbolcu David Beckham ve eski Spice Girls şarkıcısı Victoria Beckham çifti, Ukrayna'yı desteklemek için bağış yaptı.

İngiliz çift, Rusya saldırısında zarar gören Ukrayna için 1 milyon sterlini UNICEF'e bağışladı.

“7,5 MİLYON ÇOCUK ARTIK RİSK ALTINDA”

46 yaşındaki David Beckham, “Anneler çocuklarıyla birlikte kaçmak zorunda kaldı. Aileler parçalandı. Bir gecede mülteci olmak için yataklarından alınan çocuklar... Ukrayna’daki çatışma ikinci haftasına girerken, ailelerin ihtiyaçları artıyor ve 7,5 milyon çocuk artık risk altında. Lütfen UNICEF’i sahadaki hayati çalışmasında desteklemek için bana katılın ve elinizden geleni yapın.” açıklamasını yaptı.

“MÜMKÜNSE LÜTFEN BAĞIŞ YAPMAYI DÜŞÜNÜN”

47 yaşındaki moda tasarımcısı Victoria Beckham da Instagram hesabından David Becham’ın mesajını paylaştı ve şunları söyledi:

“Ukrayna’daki durum gerçekten yürek parçalayıcı. Mümkünse lütfen bağış yapmayı düşünün. David ve ben, ailemiz adına bir bağışla çağrıyı başlattık, para, tıbbi malzeme ve aileler için güvenli alanlar da dahil olmak üzere çocukların refahını desteklemek için acil yardım sağlamaya gidecek.”





BAĞIŞ MİKTARINI YAKIN KAYNAKLAR DUYURDU

Beckham, bağış miktarını açıklamasa da, çifte yakın kaynaklar 1 milyon sterlin bağışladıklarını söyledi.

David ve Victoria Beckham, 2005 yılında UNICEF elçiliğini üstlenmişti.