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    Victoria's Secret'ın ilk erkek modeli: Darren Barnet

    Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret, ilk erkek modelini seçti. Marka, cinsiyetsiz koleksiyonu PINK kapsamında, oyuncu ve model Darren Barnet ile birlikte çalışacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 17:47
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    Victoria's Secret'ın ilk erkek modeli: Darren Barnet

    Tüm dünyada yüzlerce mağazası bulunan Victoria's Secret, genç kadınlara ve erkeklere yönelik cinsiyetsiz koleksiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Marka, hazırladığı cinsiyetsiz koleksiyon PINK için birlikte çalışacağı erkek marka elçisini seçti.

    Victoria's Secret için ilk erkek model

    Victoria's Secret, cinsiyetsiz koleksiyonu PINK kapsamında oyuncu ve model Darren Barnet ile iş birliği yapacak.

    PINK CEO'su Amy Hauk, genç yetişkinlere çok olumlu bir rol model olduğu için Barnet ile çalışmak istediklerini söyledi.

    Barnet, Victoria's Secret'ın geçmişte somutlaştırdığı imajı tersine çevirmek için birlikte çalıştığı bir dizi modelin en yenileri arasında yer alıyor.

    30 yaşındaki aktör ve yapımcı Barnet, Netflix'te yer alan ''Never Have I Ever'' adlı dizisiyle tanınıyor.

    Victoria s Secret ın ilk erkek modeli: Darren Barnet #1

    Birçok cinsiyetsiz ürün sunacak

    Victoria's Secret'ın PINK koleksiyonunun cinsiyetsiz ürünleri arasında tişörtler, kapüşonlular, antrenman ekipmanları ve aksesuarlar bulunuyor.

    Victoria's Secret tarafından yapılan açıklamada, ''Cinsiyet içermeyen tekliflerimizi genişletmeye ve bir marka olarak gelişmeye devam ederken, ortaklarımızın yalnızca müşterilerimizin çeşitliliğini temsil etmelerini değil, aynı zamanda bireysellik ve özgüveni de içermelerini sağlamak istiyoruz.'' denildi.

    Victoria s Secret ın ilk erkek modeli: Darren Barnet #2

    Victoria s Secret ın ilk erkek modeli: Darren Barnet #3

    Victoria s Secret ın ilk erkek modeli: Darren Barnet #4

    Victoria s Secret ın ilk erkek modeli: Darren Barnet #5

    Victoria s Secret ın ilk erkek modeli: Darren Barnet #6


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