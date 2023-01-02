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    Vietnam, 35 metelik stuna düşen çocuk için seferber oldu

    Dong Thap eyaletinde 10 yaşındaki bir çocuk, 2 gündür düştüğü 35 metre derinliğinde beton sütunun içinden çıkartılmaya çalışılıyor.
    • 02.01.2023 - 21:03
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    Vietnam, 35 metelik stuna düşen çocuk için seferber oldu

    Vietnam’ın Dong Thap eyaletinde 31 Aralık’ta 10 yaşındaki Thai Ly Hao Nam adlı çocuk, toprağın altına yerleştirilmiş 35 metre derinliğinde ve 25 santimetre genişliğindeki beton sütunun içine düştü.

    Kurtarma çalışması 2 gündür devam ediyor

    Çocuğu kurtarma çalışmaları 2 gündür aralıksız devam ederken, çocuğa henüz ulaşılamadığı ve çocuktan cevap alınamadığı aktarıldı.

    Oksijen pompalanıyor

    Sütunun dar olmasından dolayı içeri giremeyen kurtarma ekipleri, sütunu komple topraktan çıkarmaya çalıştıklarını ve çocuğun havasız kalmaması için içeriye düzenli olarak oksijen pompaladıklarını ifade etti.

    Çocuğun metal toplamak için inşaat alanında olduğu belirtildi.

    Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, devlete bağlı arama kurtarma ekiplerinin de çocuğu kurtarma çalışmalarına katılması talimatını verdi.

    Vietnam, 35 metelik stuna düşen çocuk için seferber oldu #1

    Vietnam, 35 metelik stuna düşen çocuk için seferber oldu #2

    Vietnam, 35 metelik stuna düşen çocuk için seferber oldu #3

    Vietnam, 35 metelik stuna düşen çocuk için seferber oldu #4


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