Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta köprü olma yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.

İki ülkenin heyetleri, son olarak ateşkes ihtimalini görüşmek üzere İstanbul'da bir araya gelmişti.

Bu görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'ya gönderildi.

PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilen Witkoff, Rusya'nın St. Petersburg kentinde liderle görüştü.

Görüşmeye Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Ushakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev de katıldı.

"ATEŞKES İÇİN YENİ BİR ADIM"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeyi, "Bu, Rusya ve Ukrayna'da ateşkes ve nihai bir barış anlaşmasına yönelik müzakere sürecinde yeni bir adımdır." şeklinde değerlendirdi.