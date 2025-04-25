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AA

ABD ve Rusya arasındaki diplomasi hareketliliği sürüyor.

Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes için barış planı hazırlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ikinci kez Rusya'ya gitti.

Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından başkent Moskova'da kabul edildi.

AYRINTILAR VERİLMEDİ

Görüşmeye, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev de katıldı.

Görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmedi.

EN SON 11 NİSAN'DA GÖRÜŞTÜLER

Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 11 Nisan'da Rusya'nın St. Petersburg kentinde görüşmüştü.

Yaklaşık 4,5 saat süren görüşmede, Ukrayna meselesinin çözüm yönleri ele alınmıştı.