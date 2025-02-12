Vladimir Putin'den ilk temas: Ahmed Şara ile telefonda görüştü

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Baas rejimi ve Esad Ailesi iktidarı çökmesiyle ülkede yeni dönem başladı..

Özgürleşen Suriye'de yeni yönetim kurulurken, ülkenin toprak bütünlüğüne de vurgu yapılıyor.

Bu kapsamda başta Türkiye olmak üzere dünya ülkeleri de Suriye'ye destek oluyor.

PUTİN'DEN İLK TEMAS

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şam'daki yeni yönetimle ilk temasını gerçekleştirdi.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Vladimir Putin, Suriye Geçiş Hükümetinin lideri Ahmet Şara'yla telefon görüşmesi yaptı.

Vladimir Putin, Ahmed el-Şara'ya, Rusya'nın tarihi olarak dostluk ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ilişkileri içinde olduğu Suriye halkının yararına ülkenin yeni liderliğinin karşı karşıya olduğu görevleri çözmede başarılar diledi.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Suriye'deki mevcut durum hakkında ayrıntılı bir görüş alışverişinde bulunuldu.

Rus tarafı, Suriye devletinin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki ilkeli tutumunu vurguladı.

İÇ DİYALOG ÇAĞRISI YAPTI

Bu bağlamda, ülkede sürdürülebilir normalleşme için bir dizi önlemin uygulanmasının, önde gelen siyasi güçlerin ve nüfusun etnik-dinsel gruplarının katılımıyla Suriye içi diyaloğun yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı.

Vladimir Putin, Rusya'nın, sakinlerine insani yardım sağlamak da dahil olmak üzere Suriye'deki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olmaya devam etmeye hazır olduğunu doğruladı.

GÜNCEL KONULAR ELE ALINDI

Özellikle Rusya'nın bakanlıklar arası heyetinin Şam'daki son görüşmeleri dikkate alınarak, ticaret, ekonomi, eğitim ve diğer alanlardaki pratik iş birliğinin bir dizi güncel konusu ele alındı.

İkili işbirliğinin geliştirilmesi için geniş bir gündem geliştirmek amacıyla bu tür yararlı temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kremlin'den yapılan açıklamada liderler arasındaki telefon görüşmesinin yapıcı, iş odaklı ve bilgilendirici olduğu kaydedildi.