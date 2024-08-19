Vladimir Putin, Azerbaycan ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaretleri kapsamında gittiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva ile bir araya geldi.

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DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan ziyareti başladı.

Putin bu kapsamda başkent Bakü'de...

ALİYEV AİLESİ'YLE BULUŞTU

Rus lider burada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva ile bir araya geldi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva ile Zagulba konutunda gayrı resmi bir ortamda bir araya geldi.” denildi.

Putin’in bugün Azerbaycan’da resmi temaslarda bulunması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)