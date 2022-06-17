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    Vladimir Putin: Gıda krizinin çözümünde üzerimize düşeni yaparız

    Vladimir Putin, "Ukrayna'dan tahıl tedarikine müdahale etmiyoruz. Gıda krizinin çözümünde üzerimize düşeni yaparız" dedi.
    • 17.06.2022 - 16:34
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    Vladimir Putin: Gıda krizinin çözümünde üzerimize düşeni yaparız

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın gündemindeki gıda krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Putin, "Ukrayna tahılının ihracatı için birkaç seçenek var.

    Ancak bunun nasıl gerçekleşeceğine okyanus ötesine uymadan Kiev yetkilileri karar verecek.

    Ukrayna'dan tahıl tedarikine müdahale etmiyoruz.

    Gıda krizinin çözümünde üzerimize düşeni yaparız" dedi.

    Ayrıntılar geliyor...


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