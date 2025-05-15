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Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in Kremlin ziyareti, alışılmışın dışında bir diplomatik sahneye dönüştü.

Rusya lideri Vladimir Putin, İbrahim'i Rus geleneklerine dair minik bir sınavla karşıladı.

"ÜÇÜNCÜ TAHT KİM İÇİN"

Toplantı için Kremlin’in tarihi Andreyev Salonu’na geçen Putin, Malezya Başbakanı'na, yan yana duran üçlü tahtı göstererek, 'Burada üç taht var; biri Çar için, ikincisi karısı için. Peki üçüncü taht sizce kimin için?' diye sordu.

PUTİN KAHKAHASINI DURDURAMADI

Gazeteciler meraklı gözlerle ikiliyi izlerlen Putin, Malezya Başbakanı İbrahim'in verdiği cevap ile kahkahasını durduramadı.

"İKİNCİ EŞ İÇİN"

Toplantının yapılacağı salona geçen Putin, kendisini meraklı gözlerle izleyen kalabalığa şöyle konuştu:

"Malezya Başbakanı'na, 'Burada üç taht var; biri Çar için, ikincisi karısı için. Peki üçüncü taht sizce kimin için?' diye sordum. İkinci eş için dedi."

"GERÇEK BİR MÜSLÜMAN CEVABI"

Putin'in aralarındaki diyaloğu basına aktarmasının ardından Enver İbrahim de gülmesini durduramadı.

Salonda gülüşme sesleri yükselirken Putin, "İşte bu, gerçek bir Müslüman'ın cevabı." dedi.

Putin daha sonra tahtın, Çar'ın annesine ait olduğunu açıkladı.