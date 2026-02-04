Vladimir Putin ile Şi Cinping video konferans ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyaset arenasında dikkat çeken görüşme...

Dünyada büyük güçler arasında yaşanan gerilim sürerken Rusya-Ukrayna savaşı da devam ediyor.

ABD ile İran arasında yaşanan gerilim dünya gündeminde önemli bir yer tutarken iki ülke lideri arasında önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

VİDEO KONFERANS İLE BİR ARAYA GELDİLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, video konferans ile bir araya geldi.

Ön görüşmelerde her zamanki gibi karşılıklı ilişkilerin ne kadar iyi olduğu vurgulandı.

BAYRAM TEBRİĞİ

Vladimir Putin, yaklaşan Bahar Bayramı dolayısıyla Şi Cinping’i ve tüm Çin halkını tebrik etti

Rus lider, "Rusya-Çin ilişkileri için her mevsim bahar mevsimidir." dedi.

"GELECEĞE DAİR PLANLARI BİRLİKTE ÇİZİYORUZ"

İki ülke arasındaki yakın iş birliğinin devam ettiğini vurgulayan Putin, "Geçmişte yaşananları birlikte değerlendiriyoruz.

Geleceğe dair planları da birlikte çiziyoruz." ifadelerini kullandı.