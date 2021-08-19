Vladimir Putin, Mario Draghi ve Emmanuel Macron ile Afganistan’ı görüştü

Vladimir Putin, Mario Draghi ve Emmanuel Macron ile Afganistan’ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'da yaşanan gelişmeleri İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Rusya, Afganistan diplomasisine başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"ÜLKEDE YAŞAYANLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI" VURGULANDI

Kremlin Sarayı tarafından Draghi ile yapılan görüşmeye dair yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Afganistan’daki durumun ele alındığı görüşmede iki taraf da bu ülkede insani felaketin önlenmesinin ve yaşayanların güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı. Afganistan’dan kaynaklanan terör ideolojisinin yayılması ve uyuşturucu tehdidiyle mücadele edilmesi gerektiği kaydedildi"

Açıklamada ayrıca, Afganistan sorununun G-20 başta olmak üzere çeşitli topluluklarla uluslararası çabalarla çözülmesi gerektiğinin vurgulandığı ifade edildi.

DRAGHİ'NİN ARDINDAN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Kremlin Sarayı, Putin’in Draghi’nin ardından Macron ile görüştüğünü belirterek, "Her iki taraf da sivillerin güvenliğini sağlamanın ve acil insani sorunları çözmenin önemine dikkati çekti. Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve G-20 çerçevesinde ortak çaba göstermeye hazır olunduğu belirtildi" dedi.