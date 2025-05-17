Vladimir Putin, Rusya-Arap zirvesi düzenleneceğini duyurdu

AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arap ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada Arap Ligi ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduklarına işaret eden Putin, "Arap Ligi ülkeleriyle yapıcı diyaloğun yanı sıra tüm üyeleriyle dostane ilişkiler geliştirmeye devam etmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle Arap Ligi ülke liderlerini 15 Ekim'de düzenlemeyi planladığımız ilk Rusya-Arap zirvesine davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

"BARIŞ, GÜVENLİK VE İSTİKRARA YARDIMCI OLACAK"

Putin, zirvenin Rusya ile Arap ülkeleri arasındaki iş birliğine katkı sağlayacağını belirterek, "Zirve, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde barış, güvenlik ve istikrarı sağlamanın yollarını bulmada yardımcı olacaktır" ifadesini kullandı.