Vladimir Putin, Tu-160M bombardıman uçağının kokpitini inceledi Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip uçakta incelemede bulundu. Putin, verilecek isim konusundaki düşüncesini paylaştı.

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AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan Havacılık Fabrikası'nı gezdi.

Putin, fabrikadaki incelemesi sırasında Tu-160M modeli bombardıman uçağını inceledi.

Rus lider, "Beyaz Kuğu" adı verilen ve Tu-160'in güncellenmiş bir versiyonu olan uçağın kokpitine çıktı.

Nükleer silah taşıyabiliyor

Volga Federal Bölgesi'ndeki ziyarete Savunma Bakanı Sergey Şoygu da eşlik etti.

Rus basınından TASS, uçağın, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

Uçağın kokpitini inceledi, isim önerdi

Putin, kokpitte kontrol direksiyonunun önünde 10 dakika boyunca incelemede bulundu.

Bombardıman uçağının henüz bir isminin olmadığını öğrenen Putin, Tataristan'ın ilk Cumhurbaşkanı Mintimer Şeymiyev'in adının verilmesini önerdi.

Devlet Başkanı Putin, önerisine gerekçesini, "Bütün ülke için, bütün Rusya için çok şey yapmış bir adam." şeklinde açıkladı. Putin'e ayrıca tesisin operasyonları, üretim planları ve işe alımlar hakkında bilgi verildi.

Putin'e eşlik eden isimler

Şoygu'nun yanı sıra Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Rostec CEO'su Sergey Çemezov, United Aircraft Corporation CEO'su Yury Slyusar ile Tataristan'ın Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da Putin'e eşlik etti.