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    Vladimir Putin ve Mahmud Abbas Filistin'i görüştü

    Putin ve Abbas'ın görüşmesinin ardından Kremlin'den açıklama yapıldı. Açıklamada, "Filistin ve İsrail arasında diyaloğun yeniden başlatılmasının önemi vurgulandı" denildi.
    • 18.04.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 17:17
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    Vladimir Putin ve Mahmud Abbas Filistin'i görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda görüştü.

    Moskova'dan yapılan açıklamada, görüşmenin ayrıntıları paylaşıldı.

    Görüşmede Filistin meselesinin ele alındığı belirtilerek, diyalog vurgusu yapıldı.

    Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gerilim

    Açıklamada, "Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin artması bağlamında Orta Doğu meselesinin çözümü istişare edildi. Bunun Filistin ve İsrail arasındaki geniş çaplı çatışmalara dönüşmeyeceği umudu paylaşıldı.

    Filistin ve İsrail arasında diyalog mesajı

    Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) himayesinde, Filistin ve İsrail arasında diyaloğun yeniden başlatılmasının önemi vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

    Ukrayna ile yürütülen müzakereler

    Açıklamada, Putin'in Abbas'a Ukrayna ile yürüttükleri müzakereler hakkında bilgi verdiği belirtildi.

    AA'nın haberine göre; ikili ilişkilerin de görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, Putin'in, Filistin halkının Ramazan ayını kutladığı aktarıldı.

    Vladimir Putin ve Mahmud Abbas Filistin i görüştü #1


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