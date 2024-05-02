MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakolunda teslim olduğunu açıkladı.

DHA

Türkiye'nin en büyük sorunu terör ortadan kaldırılıyor.

Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.

Sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik'in operasyonları sürüyor.

Bir güzel haber daha Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

2 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 teröristin teslim olduğu söylenirken şu ifadelere yer verildi:

Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.



Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu.



Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)