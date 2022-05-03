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    Vladimir Putin, yaptırımlara karşı hazırlanan kararnameyi imzaladı

    Putin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkesine yaptırım uygulayan ülke ve kuruluşlara ekonomik önlemler içeren kararnameyi imzaladı.
    • 03.05.2022 - 17:24
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    Vladimir Putin, yaptırımlara karşı hazırlanan kararnameyi imzaladı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, birçok ülke Rus tarafına yaptırım kararı aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımlara misilleme niteliğindeki kararnameye imza attı.

    İHA’nın haberine göre; Putin’in Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere ve uluslararası kuruluşların dostane olmayan eylemleri nedeniyle imzaladığı kararnamede şu ifadelere yer verildi:

    “Rusya Federasyonu'nu yasadışı olarak kısıtlamaya veya yoksun bırakmaya yönelik düşmanca ve uluslararası hukuka aykırı eylemleri nedeniyle ülkenin ulusal çıkarlarını, Rusya Federasyonu vatandaşlarını ve mülkiyet haklarını korumaya yönelik yeni önlemler alınmıştır.”

    Rus hükümetine, yaptırım listesini onaylama talimatı verildi

    Yeni kararnameye göre Rus hükümetine 10 gün içinde yaptırıma tabi tutulmuş kişilerin listesini onaylaması ve sınıflandırmak için ek koşulları belirlemesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kararname uyarınca yasaklanması talimatı verildi.

    Vladimir Putin, yaptırımlara karşı hazırlanan kararnameyi imzaladı #1


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