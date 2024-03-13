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Vladimir Putin'den NATO'ya katılan Finlandiya ve İsveç'e gözdağı

Vladimir Putin'den NATO'ya katılan Finlandiya ve İsveç'e gözdağı Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin anlamsız olduğu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını duyurdu.