Vladimir Putin'den NATO'ya katılan Finlandiya ve İsveç'e gözdağı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'ya katılım sağlayan Finlandiya ve İsveç hakkında konuştu.
İki ülkeniin NATO üyeliklerinin anlamsız olduğu ifade eden Putin, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıkladı.
"Nükleer savaşa hazırız"
Rusya'nın nükleer savaşa hazır olduğunu ancak bunun için şimdilik gerekli bir durum oluşmadığını söyleyen Putin, "Amerika Birleşik Devletleri nükleer test yaparsa Rusya da aynısını yapar" dedi.
Putin, Rusya'ya yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu.
"Seçilen Amerikan lideriyle çalışmayı sürdüreceğiz"
Amerikan seçimlerine ilişkin de konuşan Putin, "Hiçbir ülkenin seçimine müdahale etmedik. Seçilen Amerikan lideriyle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Putin, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde kendisini Joe Biden'a karşı sempati beslemekle suçladığını da aktardı.
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