Keir Starmer: İngiltere Parlamentosu, dünyanın en fazla LGBT üyesine sahip parlamentosudur

Aileyi hedef alan sapkınlıklar...

Eşcinseller ve LGBT destekçileri tarafından, sözde “Onur Ayı” kapsamında çeşitli ülkelerde bazı etkinlikler düzenleniyor.

Bazı kişiler, bu söz konusu etkinliklere destek veriyor.

Bunlardan biri de İngiltere Başbakanı Keir Starmer oldu.

BAŞBAKANLIK KONUTU'NDA RESEPSİYON DÜZENLEDİ

Keir Starmer, sözde Onur Ayı kutlamaları için Başbakanlık Konutu’nda resepsiyon düzenledi.

"BUNUNLA GERÇEKTEN GURUR DUYUYORUM"

Resepsiyonda LGBT üyelerine seslenen Starmer, şu ifadeleri kullandı:

“İngiltere Parlamentosu, dünyanın en fazla LGBT üyesine sahip parlamentosudur.

Bununla gerçekten gurur duyuyorum.

"DAHA EŞCİNSEL BİR PARLAMENTO OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Dünyada bu parlamentodan daha eşcinsel bir parlamento olduğunu sanmıyorum.”

Tüm lezbiyenlerin, geylerin, biseksüellerin ve trans bireylerin haklarını bu hükümet savunacaktır.”

LGBT ÜYELERİNİ DESTEKLEMEK İÇİN YENİ HİZMETLER

Başbakan Starmer ayrıca LGBT üyelerini desteklemek için yeni hizmetler oluşturulacağını açıkladı.

Starmer, 2030 yılına kadar yeni HIV bulaşlarını sıfırlamayı hedefleyen bir halk sağlığı girişimi ve uluslararası LGBTQ savunuculuğunu desteklemek amacıyla 21 milyon sterlinlik bir mali paket oluşturulacağını duyurdu.