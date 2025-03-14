Vladimir Putin'den Trump'ın çağrısına yanıt: Teslim olursa hayatlarını bağışlayacağız

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Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta dengeler değişti...

Donald Trump'ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından savaşın seyri Rusya lehine bir hal aldı.

PUTİN, TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putı̇n, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsı̇lcı̇sı̇ Steve Witkoff ı̇le gece geç saatlerde telefonda görüştü.

Trump, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

TRUMP'TAN ÇAĞRI GELDİ

ABD Başkanı, "Putin ile telefonda çok iyi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Ondan Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim. Bu savaşın nihayet sona ermesi için çok iyi bir şans." ifadelerini kullandı.

Şu anda binlerce Ukrayna askerinin çembere alınmış durumda olduğunu aktaran Trump, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir katliam olacak." dedi.

Beyaz Saray, Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff'un Putin ile görüştüğünü, ABD Başkanı Trump'ın Putin ile konuşmadığını açıklandı.

PUTİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Bu temasların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de sıcak bir açıklama geldi.

"UKRAYNA TESLİM OLURSA HAYATLARINI BAĞIŞLAYACAĞIZ"

Trump'ın çağrısını değerlendiren Putin, Ukrayna askerlerinin teslim olması durumunda canlarının güvende olacağını söyledi.

Putin, "Garanti ediyoruz ki eğer teslim olurlarsa canları bağışlanacak. Trump, barışı sağlamak için elinden geleni yapıyor. Trump'ın çağrısının uygulanabilmesi için Kiev'in Kursk'taki askerlere teslim olma talimatı vermesi gerekir" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA ORDUSU: ABLUKAYA ALINMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Öte yandan Ukrayna ordusu, Trump'ın "çembere alınma" açıklamasına tepki gösterdi.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, "Askerlerimizin çembere alındığı bilgisi gerçek dışı, ablukaya alınma durumu söz konusu değil. Daha iyi mevzilere çekildik" ifadeleri kullanıldı.

KREMLİN'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'ı̇n Witkoff aracılığıyla Trump'a sı̇nyaller verdı̇ğı̇ni söyledı̇.

Peskov ayrıca Putin’in Witkoff'tan ABD’nin Ukrayna konusundakı̇ düşüncelerı̇ hakkında bı̇lgı̇ aldığını aktardı.

Peskov açıklamasında ateşkes planına ilişkin 'ihtı̇yatlı ı̇yı̇mserlı̇k' ı̇çı̇n nedenler olduğunu ifade etti ve her ı̇kı̇ tarafın da böyle bı̇r çağrıya ı̇htı̇yaç olduğunu anladığını söyledi.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Rusya ile ABD heyetinin görüşmesinden sonra bir açıklama da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den geldi. Zelenski Rusya'yı barış diplomasinini çökertmeyi amaçlamakla suçladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rusya ateşkes sürecini kasıtlı olarak zorlaştırmak ve sürüncemede bırakmak için koşullar belirliyor" ifadelerini kullandı.

"TEMKİNLİ BİR İYİMSERLİK İÇİNDEYİZ"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın özel temsı̇lcı̇sı̇ Steve Witkoff'un Rusya'dan döndükten sonra tekrar toplanacaklarını açıkladı.

Rubio, "Trump'ın farklı seçenekleri mevcut. Ukrayna'da ateşkesin zorlu ve karmaşık bir durum olduğunun farkındayız. Temkinli bir iyimserlik içindeyiz" dedi.