Vladimir Putin'in İran'ın uranyum zenginleştiremeyeceği anlaşma fikrini desteklediği öne sürüldü

ABD merkezli haber sitesi Axios'un çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem ABD Başkanı Donald Trump'a hem de İranlı yetkililere İran'ın uranyum zenginleştiremeyeceği nükleer anlaşma fikrini desteklediğini söylediğini aktardı.

3 Avrupalı ve 1 İsrailli yetkili, Rusya'nın İran'ı 'sıfır zenginleştirme' konusunda anlaşma yapmaya teşvik ettiğini belirtti.

Kaynaklar, Putin'in İran'ın uranyum zenginleştirme konusundaki tutumu hakkında İsrail hükümetine bilgi verdiğini söyledi.

Avrupalı yetkili, "Putin sıfır zenginleştirmeyi destekliyor. ABD'lilerle müzakereleri daha elverişli hale getirmek için İranlıları bu yönde çalışmaya teşvik etti. İranlılar bunu düşünmeyeceklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

İRAN MEDYASINDAN YALANLAMA

İran'ın Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim Haber Ajansı ise Axios'un haberini yalanladı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynağa dayandırılan haberde Putin'in bu konuda İran'a herhangi bir mesaj göndermediği belirtildi.

İran, kendi topraklarında uranyum zenginleştirme konusunda ısrarını sürdürürken ABD ve İsrail, Tahran'ın zenginleştirme faaliyetlerinden tamamen vazgeçmesini istiyor.