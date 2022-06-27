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    Rusya, Ukrayna’da AVM’yi vurdu

    Rus güçleri Ukrayna'da bu kez binlerce sivilin bulunduğu AVM'yi sivil aldı. Son bilgilere göre AVM'de en az 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı aktarılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 18:09
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    Rusya, Ukrayna’da AVM’yi vurdu

    Rusya, Ukrayna'ya saldırılarında sivilleri hedef almaya devam ediyor.

    24 Şubat günü itibarıyla iki ülke arasında başlayan savaşta binlerce kişi can verdi.

    Bir son dakika gelişmesi olarak, Rus füzelerinin binlerce kişinin bulunduğu AVM'ye ateşlendiği aktarılıyor.

    "İçeride binden fazla sivil vardı"

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, durumu şu ifadelerle aktardı;

    "Kurbanların sayısını hayal etmek imkânsız"

    "Kremençuk'ta bulunan AVM'ye Rus füzeleri isabet etti, içeride binden fazla sivil vardı. Alışveriş merkezi şu anda yanıyor. Ekipler yangına müdahale ediyor. Kurbanların sayısını hayal etmek imkânsız. Rus ordusu için tehlike yok. Stratejik değeri yok. Sadece insanların normal bir hayat yaşama girişimi, işgalcileri çok kızdırıyor. Rusya, güçsüzlüğünü sıradan vatandaşlara yüklemeye devam ediyor. Rusya’dan kendi adına yeterlilik ve insanlık ummanın hiç faydası yok." ifadelerini kullandı.

    Bir diğer yandan kent merkezindeki AVM alevler içerisinde yanarken, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri bölgede yoğun çalışma başlattı.

    Vladimir Zelenskiy: Rus füzeleri AVM'ye isabet etti VİDEO

    En az 2 ölü 20 yaralı

    Son aktarılan bilgiye göre, AVM faciasında en az 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

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