Vladimir Zelensky ABD'den eli boş döndü: Müttefiklere çağrı yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, haftalarca Tomahawk füzeleri talep ettikten sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e karşı artan hayal kırıklığından yararlanmak umuduyla Washington'a gitti.

ELİ BOŞ DÖNDÜ

Ancak AFP haber ajansının bildirdiğine göre Trump, geçen hafta Gazze barış anlaşmasının ardından yeni bir diplomatik atılım yapmayı hedeflediği için Ukrayna Cumhurbaşkanı, eli boş döndü.

Zelensky, Washington'dan döndükten sonra sosyal medyada "Ukrayna, teröristlerin suçlarına asla ödül vermeyecek ve ortaklarımızın da bu tutumu destekleyeceğine güveniyoruz." diye yazdı.

MÜTTEFİKLERE ÇAĞRI YAPTI

Vladimir Zelensky, Ukrayna'nın Avrupalı ve Amerikalı müttefiklerinden 'kararlı adımlar' atmalarını istedi.

Trump, perşembe günü Putin ile yaptığı uzun telefon görüşmesinde Budapeşte'de buluşmaya karar verdikten sonra, anlaşma ihtimaline çok daha iyimser bakmaya başladı.

Beyaz Saray'da Zelensky ile görüştükten sonra Trump, sosyal medyada görüşmelerinin 'çok ilginç ve samimi' olduğunu, ancak Putin'e de şiddetle tavsiye ettiği gibi, 'cinayetleri durdurma ve anlaşma yapma zamanının geldiğini' söylediğini belirtti.