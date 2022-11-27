Vladimir Zelensky: Açlık, asla silah olarak kullanılmamalı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Uluslararası Gıda Güvenliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "Açlığın bir daha asla silah olarak kullanılmaması gerektiğini onaylıyoruz" mesajı verdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 9 ay geride kaldı.

Büyük krizlerin yaşandığı savaş sonrası tüm dünya gıda kriziyle karşı karşıya kaldı.

Türkiye'nin girişimleriyle imzalanan 'Tahıl Koridoru Anlaşması' ile beraber gıdaya ulaşımda sıkıntı çeken ülkeler nefes aldı.

"Açlık asla silah olarak kullanılmamalı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Uluslararası Gıda Güvenliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğuyla varılan Tahıl Anlaşması’nı işaret ederek, "Açlığın bir daha asla silah olarak kullanılmaması gerektiğini onaylıyoruz. Ukrayna gıdası olmasaydı, ortaklarımızla liderliğimiz olmasaydı, Kuzey Afrika veya Orta Doğu gibi bölgelerde sosyal istikrar sağlanamazdı. Rusya'nın tam da istediği buydu. Buna izin vermemeliyiz." dedi.

"12 milyon ton gıda gönderdik"

Gıda güvenliğinin istikrar konusunda kilit unsurlardan biri olduğunu söyleyen Zelensky, "Gıda güvenliği, küresel istikrarın kilit unsurlarından biridir. Ukrayna'nın lider rolünün en belirgin olduğu yer burasıdır. Üç Karadeniz limanından tahıl ihracatı girişimimiz sayesinde dünya pazarına yaklaşık 12 milyon ton gıda gönderdik. Dünyanın 40 ülkesine. Bu miktarın iki buçuk milyon tondan fazlası, sadece gıda sıkıntısı çeken değil, aynı zamanda ciddi bir kriz içinde olan ülkeler içindir." dedi.