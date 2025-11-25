Vladimir Zelensky Cenevre'deki toplantıya ilişkin konuştu: Barış ihtimali görüyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planı da tartışılmaya devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

STARMER'A TEŞEKKÜR ETTİ

Zelensky görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, iyi ve çok verimli bir görüşmeydi.

Ukrayna halkına ifade ettiği taziye için Başbakana teşekkür ettim" dedi.

"BARIŞ YOLUNU GERÇEK KILABİLECEK BİRÇOK İHTİMAL GÖRÜYORUZ"

İsviçre'nin Cenevre şehrinde Pazar günü başlayan ve 2 gün süren barış görüşmelerine değinen Zelensky, "Cenevre'deki toplantıların ardından, barış yolunu gerçek kılabilecek birçok ihtimal görüyoruz. Sağlam sonuçlar var ve önümüzde hala çok iş duruyor.

Bugün, Gönüllüler Koalisyonu'nun bir toplantısı gerçekleşecek. Tutumlarımızı ve tartışma için öncelikli meseleleri, ayrıca bazı sonraki adımlarımızı ve temaslarımızı koordine ettik" ifadelerini kullandı.