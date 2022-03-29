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    Vladimir Zelensky, Danimarka Parlamentosu'na seslendi

    Ukrayna lideri, Danimarkalılardan hayatını kaybeden Ukraynalılar için mum yakmalarını istedi. Zelensky ayrıca, yıkılan şehirlerin inşası için yardım talebini iletti.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.03.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 16:40
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    Vladimir Zelensky, Danimarka Parlamentosu'na seslendi

    Kiev yönetimi, Rusya'nın saldırılarına karşı uluslararası arenada sesini duyurarak destek arayışını sürdürüyor.

    Bu doğrultuda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, çeşitli ülkelerin parlamentolarına hitap ediyor.

    Zelensky, son konuşmasını video bağlantı yöntemiyle Danimarka Parlamentosu'nda gerçekleştirdi.

    "MUM YAKMAYA ÇAĞIRIYORUM"

    Danimarkalılara destekleri için teşekkür eden Zelensky, Ukrayna için mum yakmalarını istedi.

    Zelensky, Christiansborg Sarayı'ndaki konuşmasında, "Danimarkalı aileleri, Rus işgalinde kaybedilen Ukraynalıların hayatlarının anısına bugün bir mum yakmaya çağırıyorum. Barış ve özgürlüğümüz için hayatlarını feda edenlerin hatırasına." dedi.

    "RUSYA'YA BASKIYI SÜRDÜRÜN"

    Zelensky, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve meslektaşlarını Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye çağırdı.

    Danimarkalı şirketlerin Rusya'dan çekilmesini takdir eden Zelensky, Danimarka'yı Rus petrolünü bırakmaya çağırdığını söyledi.

    YIKILAN ŞEHİRLERİN İNŞASI İÇİN YARDIM TALEBİ

    Zelensky ayrıca, Ukrayna'daki çatışma sona erdiğinde Mıkolayiv gibi yıkılan şehirlerin yeniden inşası için Danimarka'dan yardım istedi.

    Ukrayna lideri, konuşmasının ardından salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

    Vladimir Zelensky, Danimarka Parlamentosu na seslendi #1

    Vladimir Zelensky, Danimarka Parlamentosu na seslendi #2

    Vladimir Zelensky, Danimarka Parlamentosu na seslendi #3

    Vladimir Zelensky, Danimarka Parlamentosu na seslendi #4

    Vladimir Zelensky, Danimarka Parlamentosu na seslendi #5


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