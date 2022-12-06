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    Vladimir Zelensky, Donetsk'i ziyaret etti

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'yla savaşta en şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk cephesindeki askerlerle bir araya geldiğini duyurdu.
    • 06.12.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 14:38
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    Vladimir Zelensky, Donetsk'i ziyaret etti

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, şubat ayından bu yana devam ediyor…

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Telegram'dan yaptığı görüntülü paylaşımda, Ukrayna'da sıcak çatışmaların sürdüğü Donetsk cephesini ziyaret ettiğini belirtti.

    Slavyansk şehrinde askerler ile bir araya geldiğini aktaran Zelensky, bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü'nün kutladığını hatırlatarak, "Geleneksel olarak, bugün savaşçılarımızla ön saflarda buluşuyorum." dedi.

    "Tüm topraklar özgürleşene kadar savaşacağız"

    Zelensky, Ukrayna askerlerinin 9 ayı aşkın süredir Rus ordusuna karşı zor şartlar altında mücadele ettiğini ve ordunun, ülkenin tüm toprakları özgürleşene kadar savaşacağını söyledi.

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    "Askerlerimize minnettarım"

    Ülkesini savunan tüm askerlere minnettar olduğunu kaydeden Zelensky, "Savaş alanı genişledi, mücadele daha ağır, bedel daha yüksek ama değişmeyen sabit, çelik gibi kalan bir şey var; cesaretiniz, dayanıklılığınız ve iradeniz. Dolayısıyla bizim özgürlüğümüz, sizin boyun eğmezliğiniz ve dolayısıyla bağımsızlığımız." ifadelerini kullandı.

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