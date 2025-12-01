Abone ol: Google News

Vladimir Zelensky, Emmanuel Macron ile bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris'te bir araya gelirken görüşmede, Rusya ile devam eden savaşı bitirme çalışmalarını ele alındığı belirtildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 15:42
Vladimir Zelensky, Emmanuel Macron ile bir araya geldi
  • Vladimir Zelensky ve Emmanuel Macron, Paris'te savaşın sona erdirilmesi çalışmalarını görüştü.
  • Elysee Sarayı'ndaki toplantıya resmi bir karşılama ile başlandı.
  • Cenevre görüşmeleri ve ABD planı çerçevesinde barış için çalışmalar devam ediyor.

Fransa'da kritik görüşme...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Fransa'ya geldi.

MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Zelensky, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı.

İki lider, resmi karşılamanın ardından içeri girerek, toplantı gerçekleştirdi.

"BARIŞ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi kabul ediyor.

Cenevre görüşmelerinin, ABD planının ve Avrupalı ortaklarımızla yakın istişarenin devamı olarak barış için çalışmalar sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Dünya Haberleri