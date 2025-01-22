Vladimir Zelensky: Kuzey Kore gönderdiyse Avrupa da gönderebilir

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Rusya'nın 'özel askeri operasyonu' ile başlayan Ukrayna savaşı, üçüncü yılında.

Moskova-Kiev hattında özellikle Kursk bölgesinde sıcak çatışma devam ederken, kentlere yönelik bombardımanlarda da sivil kayıplar artıyor.

"EN AZ 200 BİN ASKER GEREKLİ"

Ukrayna lideri Vladimir Zelensky, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu.

Zelensky, Ukrayna'da herhangi bir barış anlaşmasının uygulanması için "en az 200 bin" müttefik askerine ihtiyaç duyulacağını ileri sürdü.

"AVRUPA, UKRAYNA'YI SAVUNMAK İÇİN ADIMLAR ATMALI"

Ukraynalı lider, burada Avrupa'nın Trump'ın bundan sonra ne yapacağını sorgulamak yerine Ukrayna'yı savunmak için kolektif adımlar atması gerektiğini söyledi.

Zelensky, "Avrupa kendisini güçlü, küresel, vazgeçilmez bir oyuncu olarak kanıtlamalı." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ AVRUPA'YA KUZEY KORE'DAN DAHA YAKIN"

Kuzey Kore birliklerinin Moskova'nın Kiev'e karşı savaşına dahil olduğunu vurgulayan Zelensky, "Avrupa ülkelerini Rusya'dan ayıran bir okyanus olmadığını unutmayalım. Avrupa liderleri, Kuzey Kore askerlerini içeren bu savaşın kendi ülkelerine coğrafi olarak Pyongyang'dan daha yakın olduğunu hatırlamalı." dedi.

"PUTİN'İN SALDIRGANLIĞI DEVAM EDECEK"

Ukraynalı lider, ayrıca bir anlaşmaya varılabilirse uluslararası bir barışı koruma operasyonunun nasıl işleyebileceğine dair ayrıntılar verdi ve büyük bir asker grubuna ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Kiev uzun zamandır Rus lider Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki savaşı kazanırsa diğer ülkelere saldırmaya devam edeceğini iddia ediyor.

TRUMP SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYOR

Trump, çatışmayı hızla sonlandıracağına söz verdi.

Pazartesi günü göreve başladıktan sonra konuşan yeni ABD Başkanı, Putin'in Rusya'yı "yok ettiğini ve bir anlaşma yapması gerektiğini" söyledi.

Zelensky, Rusya'nın bir savaş ekonomisine dönüştüğünü ve askeri açıdan Avrupa'yı geride bıraktığını ileri sürüyor.