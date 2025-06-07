Vladimir Zelensky 'Örümcek Ağı' operasyonunu anlattı: Haberleri yoktu

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta henüz ateşkes için yeterli bir ilerleme kaydedilemezken karşılıklı saldırılar arttı.

Bu saldırılardan en çok konuşulanı ise 'Örümcek ağı operasyonu' olarak adlandırılan Rus hava üsleri ve bombardıman uçaklarına düzenlenendi.

OPERASYONUN DETAYLARINI AÇIKLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 1 Haziran Pazar günü İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna zirvesinden bir gün önce operasyon hakkında konuştu.

Yarattığı söylenen hasar milyar dolarlarla ölçülen saldırı, daha önceden ülkeye sokulan İHA’lar ile gerçekleştirilmişti.

KAMYONLAR GİZLİCE RUSYA'YA SOKULMUŞ

Buna göre, FPV tipi İHA’lar, önce kargo kamyonlarının çatısına özel ahşap bölmelerle yerleştirilmiş, daha sonra bu kamyonlar gizlice Rusya'ya sokulmuş ve Rus hava üslerinin yakınlarına konuşlandırılmıştı.

Kamyonlarının çatılarının uzaktan açılmasıyla havalanan saldırı İHA’ları, Rus uçaklarını hedef almıştı.

"HİÇBİR ŞEY BİLMİYORLARDI"

ABC News haber sitesinin aktardığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, röportajda söz konusu kamyonların şoförlerine işaret ederek "Hiçbir şey bilmiyorlardı… Sadece işlerini yaptılar." diye konuştu.

Zelensky, şoförlerin, taşıdıkları mobil evler ve diğer konteynerlerin Rus havaalanlarına saldırıp milyarlarca dolarlık askeri teçhizata zarar verecek İHA’larla gizlice donatılmış olduğundan haberdar olmadıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca ülkesinin gizli servislerinin saldırı için "sadece kendi silahlarını kullandığını" ve müttefiklerinin cephanelerinden gelen ekipmanları kullanmadıklarını anlattı.

"SADECE BİZİM ÜRETTİKLERİMİZİN KULLANILMASINI İSTEDİM"

Zelensky, "Sadece bizim ürettiklerimizin kullanılmasını ve bu ayrımın çok açık olmasını çok istedim." diye konuştu.

Zelensky’nin programın sunucularından Martha Raddatz’a verdiği röportajın tamamı, 8 Haziran Pazar günü ABC News’te yayınlanacak.