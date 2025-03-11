Vladimir Zelensky, Prens Selman ile görüştü

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Ukrayna lideri Vladimir Zelensky, Rusya ile süregelen savaşın barışa erdirilmesi sürecini görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Zelensky, burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna heyetlerinin düzenleyeceği toplantıdan pratik sonuçlar beklediklerini belirten Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'daki temaslarını değerlendirdi.

"GÜVEN DOLU SÖZLER DUYMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile olumlu toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Zelensky, "Ukrayna'nın geleceğine dair güven dolu sözleri duymak çok önemliydi." ifadesini kullandı.

"PRENS SELMAN BARIŞ İÇİN ÇABA SARF ETTİ"

Görüşmede, savaşın sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması ile ilgili konular hakkında konuştuklarını dile getiren Zelensky, şunları kaydetti:

Özellikle tutukluların serbest bırakılması ve çocuklarımızın geri dönmesi konusunu vurguladım. Bu, diplomatik çabalara güven oluşturmada önemli bir adım olabilir.



Veliaht Prens bin Selman Rusya-Ukrayna savaşında gerçek barışın yakınlaşması yönünde çaba sarf etti. Suudi Arabistan diplomasi açısından çok önemli bir platform sunuyor, bunu takdir ediyoruz.

ABD HEYETİ İLE DE GÖRÜŞECEK

Savaşı sona erdirme yönündeki yöntemleri görüşmek üzere bugün ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'da toplantın yapılacağını hatırlatan Zelensky, "Ukrayna heyeti, 11 Mart Salı günü ABD ekibiyle çalışmak üzere Cidde'de kalacak ve pratik sonuçlar umuyoruz. Ukrayna'nın bu görüşmelerdeki pozisyonu tamamen yapıcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkileri ele aldıklarını aktaran Zelenski, Suudi Arabistan tarafının Ukrayna ile ekonomik işbirliği geliştirmek ve yatırımlar yapmak istediğini belirtti.